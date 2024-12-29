Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! İstanbul dahil birçok il için alarm verildi: Kar ve sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege(Manisa ve İzmir hariç), Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Tekirdağ, Kırklareli, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Bolu, Düzce, Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı ilçeleri, Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevreleri ve Şanlıurfa'nın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Muğla'nın doğusu, Antalya ve Mersin çevreleri ile Adana'nın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında olup, önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Yağışların; Muğla'nın doğusu, Antalya ve Mersin çevreleri ile Adana'nın batısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Öte yandan, Meteoroloji'nin internet sitesinde yer alan Meteoroloji Uyarı sisteminde ise iki il için sarı koldu uyarı yapıldı.Antalya, MuğlaÇok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, iç ve yüksek kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Çok bulutlu, doğusu yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurluEDİRNE °C, 6°CÇok bulutluİSTANBUL °C, 9°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluKIRKLARELİ °C, 5°CÇok bulutlu, gece saatlerinde yağmurluÇok bulutlu, bölge genelinin(İzmir ve Manisa hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Muğla'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıDENİZLİ °C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıİZMİR °C, 12°CÇok bulutluMUĞLA °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.AKDENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Antalya ve Mersin çevreleri ile Adana'nın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA °C, 10°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.HATAY °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıMERSİN °C, 14°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batısı ile Kayseri, Nevşehir ve Kırşehir çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurluESKİŞEHİR °C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıKONYA °C, 7°CÇok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlıSİVAS °C, 6°CÇok bulutluÇok bulutlu, Bolu ve Düzce çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 4°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu ve kar yağışlıDÜZCE °C, 9°CÇok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri kar karışık yağmurluSİNOP °C, 9°CÇok bulutluZONGULDAK °C, 9°CÇok bulutluÇok bulutlu, Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 9°CÇok bulutluSAMSUN °C, 9°CÇok bulutluTOKAT °C, 9°CÇok bulutluTRABZON °C, 12°CÇok bulutlu, doğusu yağmurluÇok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, -1°CÇok bulutluKARS °C, -1°CÇok bulutluMALATYA °C, 6°CÇok bulutluVAN °C, 4°CÇok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Şanlıurfa'nın batısının aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 8°CÇok bulutluGAZİANTEP °C, 7°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmurluSİİRT °C, 9°CÇok bulutluŞANLIURFA °C, 10°CÇok bulutlu, batısı aralıklı yağmurlu