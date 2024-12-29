Google'ın yeni çipi kuantum bilgisayarlardaki en büyük sorunlardan birini çözecek

Kuantum bilgisayarları, klasik bilgisayarların çözemeyeceği kadar karmaşık problemleri çözme potansiyeline sahip.Ancak, kübitlerin kararsızlığı ve hatalara karşı hassasiyeti, kuantum bilgisayarların pratik kullanıma giden yolda büyük bir engel oluşturuyordu.Google, Willow adlı yeni kuantum çipiyle bu sorunu çözmek için önemli bir adım attı. Hata düzeltmede önemli bir dönüm noktası olan Willow, kuantum bilgisayarların geleceği için umut vaat ediyor.Kübitler, kuantum bilgisinin temel yapı taşları. Klasik bitlerin aksine, hem 0 hem de 1 değerini aynı anda taşıyabiliyorlar.Ancak, kübitler çok hassas ve çevresel faktörlerden kolayca etkilenebiliyor. Bu da hatalara neden oluyor.Willow, hata düzeltme alanında önemli bir başarı elde etti. Daha fazla kübit kullanarak hataları azaltmayı başaran Willow, kuantum bilgisayarların kararlılığını artırıyor.Google Quantum AI ekibinden Michael Newman ve Kevin Satzinger, 'Willow, hata düzeltilmiş kübitlerin büyüdükçe katlanarak daha iyi hale geldiği ilk işlemci.' dedi.Willow'un bu başarısı, kuantum hata düzeltme alanında 30 yıllık bir hedefi gerçekleştiriyor.Büyük ölçekli kuantum uygulamalarının önündeki temel engellerden birini kaldıran Willow, kuantum bilgisayarların pratik kullanıma giden yolda önemli bir adım olarak görülüyor.Willow, sadece kararlı olmakla kalmıyor, aynı zamanda çok hızlı. Google, en hızlı süper bilgisayarların 10 septilyon yılda çözebileceği bir problemi Willow'un 5 dakikada çözebildiğini açıkladı.Kuantum bilgisayarlarda hatalar her zaman olacak. Ancak, Willow gibi gelişmeler sayesinde bu hataların sayısı azaltılabilir ve kuantum bilgisayarlar pratik hale getirilebilir.Newman ve Satzinger, 'Kuantum hata düzeltmesi şu anda işe yarıyor gibi görünüyor, ancak bugünün binde birlik hata oranları ile yarın ihtiyaç duyulacak trilyonda birlik hata oranları arasında büyük bir fark var.' dedi.