MSB: Bir senede 3 bin 38 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, 2024 yılı geride kalırken sene içerisinde yapılan faaliyetlere ilişkin, bakanlığın sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaptı. 2024 yılında icra edilen faaliyetlerin anlatıldığı 4 bölümlük video serisinin ilk bölümünde terörle mücadele ve hudutlardaki faaliyetlere yer verilerek, 'Terörü kaynağında yok etme stratejisi ile hareket eden Türk Silahlı Kuvvetleri, alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli icra esaslarında gerçekleştirdiği operasyonlarla 2024 yılında Irak ve Suriye'nin kuzeyi başta olmak üzere PKK/KCK/PYD/YPG, DEAŞ terör örgütlerine büyük bir darbe vurmuş olup, bu kapsamda terörle mücadelede 3 bin 38 terörist etkisiz hale getirilmiş, 1330 mağara, sığınak imha edilmiş, 2 bin 450 silah ve 910 binden fazla mühimmat ele geçirilmiştir. Yıl içerisinde 107 terörist teslim olmuştur. Terör belasını asil milletimizin gündeminden tamamen çıkarmak ümidiyle çalışmalarımız büyük bir azim ve kararlılıkla devam etmektedir' ifadeleri kullanıldı.Hudut güvenliği çalışmalarına ilişkin ise '60 bin personelimizin görev yaptığı hudutlarımızda 2024 yılında yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan 95 bin 340 kişi hududu geçemeden engellenmiş, 13 bin 830 düzensiz göçmenle 288 terörist yakalanmıştır. Ayrıca icra edilen operasyonlarda 801 kilogram uyuşturucu ele geçirilerek, kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir' denildi.