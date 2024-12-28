Putin’den Aliyev’e özür telefonu!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Havayolları'na (AZAL) ait yolcu uçağının Rus hava sahasında, Rus hava savunma sistemi tarafından vurulması nedeniyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i arayarak özür diledi.Kremlin'den yapılan açıklamada, 'Yolcu uçağı Grozni'ye iniş yapmaya çalışırken bölge Ukrayna İHA'larının saldırı altındaydı ve Rus hava savunma sistemleri saldırıları püskürtüyordu. Putin, olayın Rus hava sahasında meydana gelmesi nedeniyle Aliyev'den özür diledi ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Rusya Soruşturma Komitesi uçağın düşürülmesine dair soruşturmayı sürdürüyor. Sivil ve askeri uzmanlar sorgulanıyor' denildi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait uçağın 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesine ilişkin araştırma sürecinde, Kazakistan ve Azerbaycan'a destek vermeye hazır olduklarını söyledi.Peskov, Aktau'daki uçak kazası ve gündemdeki çeşitli konulara ilişkin başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya) Genel Müdürü Dmitriy Yadrov'un, kazaya ilişkin açıklamalarda bulunduğunu anımsatan Peskov, 'Yadrov, Rusya'nın, kazanın nedenlerini araştırmada hem Kazakistan'a hem de Azerbaycan'a tam destek sağlayacağını söyledi. Rusya'nın buna hazır olduğu ifade edilmiştir.' dedi.Peskov, soruşturmanın sonucunu beklediklerine işaret ederek 'Kremlin'in bu konuda bir şey söylemesi uygun olmayacaktır. Sizden Yadrov'un açıklamalarına odaklanmanızı rica ediyorum.' diye konuştu.Ukrayna'da devam eden savaşa ilişkin de konuşan Peskov, gelecek ay başlarında bu konuda planlanan temasların olmadığını ifade etti.Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık'ta, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü.AZAL, uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcudan oluşan 67 kişinin bulunduğunu açıklamıştı.Kazada 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kurtulduğu bildirilmişti.