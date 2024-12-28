Bakan Şimşek'ten asgari ücret açıklaması: Enflasyonun üzerinde artıyor

2025 yılında uygulanacak asgari ücret rakamı hafta başında belli oldu. Mevcutta 17 bin 2 lira olarak uygulanan net asgari ücret, yüzde 30 zamlanarak 22 bin 104 liraya yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte Bakan Şimşek'in asgari ücret hakkındaki o açıklamaları...Uyguladıkları programın nihai hedefinin, sürdürülebilir yüksek büyüme ve daha adil gelir dağılımı olduğuna dikkati çeken Bakan Şimşek 'Çalışanlarımızın alım gücünün ve refahının kalıcı olarak artması için fiyat istikrarı ön koşuldur. Hükümetlerimiz döneminde daima çalışanlarımızın yanında olduk. 2005-2024 döneminde istihdamı 13,7 milyon kişi artırdık yani yıllık ortalama 680 binin üzerinde ilave istihdam sağladık. Programımızı uygulamaya başladığımız Haziran 2023'ten bugüne kadar istihdam artışı 1,4 milyona ulaştı.' değerlendirmesinde bulundu.Şimşek, paylaşımında asgari ücrete yönelik değerlendirmelere de yer vererek şu ifadeleri kullandı:'Asgari ücret, enflasyonun üzerinde artıyor. 2023'te enflasyon yüzde 64,8, asgari ücret artışı yüzde 107,3 gerçekleşti. 2024 yılı enflasyon gerçekleşme beklentisi yaklaşık yüzde 45 seviyesindeyken asgari ücret yüzde 49,1 arttı. 2003-2024 döneminde yıllık ortalama büyüme yüzde 5,3 iken asgari ücrette reel artış yüzde 5,6 gerçekleşti.'İş gücü ödemelerinin gayrisafi katma değerdeki payının bu yılın üçüncü çeyreğinde serinin açıklandığı 1998'den bu yana en yüksek değeri olan yüzde 37,6'ya ulaştığına dikkati çeken Mehmet Şimşek, şunları kaydetti:'Son bir yıldaki artış ise 6,1 puan oldu. 2002'de 112 dolar olan asgari ücretin ABD enflasyonuna göre bugünkü karşılığı 196 dolardır. 2025 yılı için asgari ücret güncel kurla 620 doların üzerindedir. Asgari ücretin dolar karşılığı 2002 yılı seviyesinin 5,6 katına, ABD enflasyonuna göre düzeltilmiş olarak ise 3,2 katına yükseldi. Mevcut asgari ücret seviyemiz Romanya, Bulgaristan, Meksika, Çin, Brezilya, Güney Afrika, Endonezya, Rusya, Mısır ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelere göre daha yüksektir.'Bakan Şimşek'in paylaşımında, istihdam ve asgari ücret verilerine ilişkin grafiklere de yer verildi.