Azerbaycan Havayolları AZAL, Rusya'nın 7 şehrine uçuşları durdurdu
Azerbaycan Havayolları AZAL, Bakü'den Rusya'nın 7 şehrine düzenlenen uçuşları durdurdu
Azerbaycan Havayolları AZAL, Bakü'den Rusya'nın 7 şehrine düzenlenen uçuşları durdurdu.
Uçuşların durdurulduğu şehirler şöyle:
Mineralnıe Vodı, Soçi, Volgograd, Ufa, Samara, Grozni, Mahaçkale.
Moskova, St. Petersburg, Yekaterinburg, Astrahan, Kazan ve Novosibirsk'e uçuşlar devam edecek.
Azerbaycan Havayolları'nın J2-8717 sefer sayılı Bakü-Mineralnıye Vodı (Rusya) uçağının kaptanı, kalkıştan hemen sonra Bakü hava sahasını terk etmeden geri dönmüştü.
Uçağın Mahaçkale hava sahasının kapatıldığına dair bir NOTAM bildirimi aldığı açıklanmıştı.
Uçağın yerel saatle 10.13'te Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'na başarıyla indiği kaydedildi.