Yurt dışı girişli cep telefonları için yeni karar: O ücretlerde zam uygulanmayacak

Cumhurbaşkanı kararı ile yurt dışından getirilen elektronik eşyalar için ödenmesi zorunlu olan bandrol ücretleri Resmi Gazete'de yayımlandı.Özellikle elektronik alışverişini yurt dışından alan vatandaşları sevindirecek karar ile birlikte badrol ücretlerinde zamsız tarife ile devam edileceği kesinleşti.Yayımlanan kararın ardından yurt dışından getirilen, ticari ithalat maksadı taşımayan cep telefonu, televizyon, radyo gibi cihazlarda ödenmesi zorunlu olan bandrol ücretlerine herhangi bir zam yapılmayacağı belirtildi.Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karar kapsamda yeni yılda bandrol ücretleri zam uygulanmadan alınacak. Bu kapsamda, televizyon için 8-80 avro, radyo için 1-2 avro, video için 18 avro, televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar için 9-21 avro, set üstü medya kutuları ve her türlü uydu alıcı için 7 avro, radyo ağırlıklı birleşik cihazlar için 1-18 avro, görsel ve işitsel yayınları alabilen diğer cihazlar için 2-15 avro, cep telefonları için 20 avro, bilgisayarlar için 10 avro karşılığı Türk lirası bandrol bedeli alınacak.