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Beyaz Gazete
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16 ildeki yasa dışı bahis operasyonlarında 27 gözaltı

Bakan Yerlikaya: 16 ilde 'Yasa Dışı Bahis ve Sanal Kumar' suçuna yönelik düzenlenen 'Siberağ-13' operasyonlarında; aralarında sosyal medya fenomeni olarak tabir edilen ve sosyal medya uygulamalarında yüksek takipçisi olan şüphelilerinde bulunduğu 27 kişi yakalandı.

Ekleme: 27.12.2024 - 17:15 Güncelleme: 27.12.2024 - 17:16 / Editör: Fehmi Öztürk
16 ildeki yasa dışı bahis operasyonlarında 27 gözaltı
Bakan Yerlikaya: 16 ilde 'Yasa Dışı Bahis ve Sanal Kumar' suçuna yönelik düzenlenen 'Siberağ-13' operasyonlarında; aralarında sosyal medya fenomeni olarak tabir edilen ve sosyal medya uygulamalarında yüksek takipçisi olan şüphelilerinde bulunduğu 27 kişi yakalandı.