16 ildeki yasa dışı bahis operasyonlarında 27 gözaltı

Bakan Yerlikaya: 16 ilde 'Yasa Dışı Bahis ve Sanal Kumar' suçuna yönelik düzenlenen 'Siberağ-13' operasyonlarında; aralarında sosyal medya fenomeni olarak tabir edilen ve sosyal medya uygulamalarında yüksek takipçisi olan şüphelilerinde bulunduğu 27 kişi yakalandı.