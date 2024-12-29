Android 16 ile telefonlara yeni yapay zeka özellikleri gelecek

Google, Android 16 ile birlikte yapay zeka kullanımını daha kontrollü hale getiren yeni bir özellik sunuyor.WritingTools API sayesinde, uygulamalar yapay zeka destekli yazım araçlarının hangi alanlarda kullanılacağını belirleyebilecek.Android 16, WritingTools API ile uygulama geliştiricilerine yapay zeka yazım araçlarının kullanımını sınırlama imkanı sunuyor.Bu API, uygulamaların yapay zekanın metin alanlarıyla nasıl etkileşime gireceğini kontrol etmesini sağlıyor.Uygulamalar, WritingTools API sayesinde yapay zeka yazım araçlarının belirli alanlarda kullanılmasını engelleyebilecek.Örneğin, şifre alanları, e-posta adresleri ve sayısal giriş alanları gibi hassas bilgilerde yapay zekanın müdahalesi engellenebilecek.Google, bu özellikle Android klavye uygulamaları arasında tutarlılık sağlamayı hedefliyor.Google'ın Gboard uygulaması, halihazırda şifre alanları gibi güvenli alanlarda yapay zeka araçlarını kısıtlıyor.WritingTools API, üçüncü taraf klavye uygulamalarının da benzer bir yaklaşım benimsemesini sağlayacak.Android klavyeler, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için yapay zeka destekli özellikler sunuyor.Gboard'un Pixel cihazlarda sunduğu yapay zeka destekli düzeltme aracı, yazım hatalarını gerçek zamanlı olarak düzeltebiliyor.Ancak, bu tür araçlar bazen gereksiz müdahalelerde bulunabiliyor. WritingTools API, bu sorunu çözerek yapay zekanın kullanımını daha kontrollü hale getiriyor.