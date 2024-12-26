Kazakistan'daki uçak kazasında ölen kişi sayısı belli oldu

Kazakistan Başbakan Yardımcısı Kanat Bozumbayev, Azerbaycan Hava Yolu Şirketi'ne (AZAL) ait yolcu uçağının Aktau kenti yakınlarında düşmesi sonucu 38 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Korkunç kazada 29 kişi ise kurtuldu.

Kazakistan Başbakan Yardımcısı Kanat Bozumbayev, olay yerinde incelemede bulunarak, Aktau'da kazaya ilişkin basın toplantısı düzenledi. Bozumbayev, düşen uçaktaki toplam 67 kişiden 38'inin hayatını kaybettiğini, 29'unun kurtulduğunu, ölenlerden 23'ünün Azerbaycan, 7'sinin Rusya, 6'sının da Kazakistan vatandaşı olduğunu kaydetti.Yetkililer, uçağın kara kutusunun bulunduğunu da açıkladı.