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Felaketin boyutu korkutuyor! 70 bin hektar yanarak küle döndü

Avustralya'nın Victoria eyaletinde devam eden orman yangınında şu ana kadar 70 bin hektarlık alan küle döndü. Bazı kasabalara tahliye emri verilirken bölge sakinlerine dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Ekleme: 26.12.2024 - 14:54 Güncelleme: 26.12.2024 - 14:57 / Editör: Fehmi Öztürk
Felaketin boyutu korkutuyor! 70 bin hektar yanarak küle döndüAvustralya'nın Victoria eyaletindeki farklı noktalarda orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.

ALEVLER PARKA YAYILARAK 70 BİN HEKTARI KÜLE ÇEVİRDİ
Yangınların en büyüğü olan Grampians Milli Parkı'ndaki yangın kontrolden çıktı. Milli parkın üçte birinden fazlasına yayılan alevler, şu ana kadar 70 bin hektarlık alanı küle çevirdi.

Felaketin boyutu korkutuyor! 70 bin hektar yanarak küle döndü

KASABALARA TAHLİYE EMRİ VERİLDİ
Bölge sakinine dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı. Bazı kasabalara tahliye emri verildi. Queensland, Yeni Güney Galler ve Avustralya başkent bölgesinden 100'den fazla itfaiyeci, çalışmalara destek amacıyla Victoria eyaletine sevk edildi. Şu ana kadar can ve mal kaybı yaşanmazken, söndürme çalışmaları yaklaşık 600 itfaiyeciyle devam ediyor.