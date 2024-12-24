Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e doğum günü tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, telefonda görüştü. Erdoğan, Aliyev'i doğum günü dolayısıyla tebrik ederek sağlık ve başarı diledi. Aliyev, tebriklerden dolayı Erdoğan'a şükranlarını sundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Ekonomik İşbirliği Örgütü'ne (D-8) üye olarak seçilmesi vesilesiyle de Aliyev'i tebrik etti.Aliyev ise Türkiye'nin bu konuda Azerbaycan'a verdiği destekten dolayı şükranlarını bir kez daha dile getirdi.Görüşmede Azerbaycan-Ermenistan normalleşme süreci ve bölgesel güvenlik konuları ele alındı. Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından kaydedilen olumlu gelişme memnuniyetle not edilirken, Suriye'nin sosyal ve ekonomik kalkınması konusunda ortak çaba gösterilmesi konusunda mutabakata varıldı.Devlet başkanları, iki ülke arasındaki dostluk, kardeşlik ve stratejik ittifak ilişkilerinin her alanda başarılı bir şekilde gelişmeye devam edeceğine duydukları güveni dile getirerek, işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulundu.