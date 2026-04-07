Türkiye Ve Suriye Arasında Ekonomide Yeni Anlaşma! JETCO Protokolü’nde İmzalar Atıldı

Türkiye ve Suriye, ekonomik ilişkilerde yeni bir döneme adım attı. Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Dr. Nidal el-Şa'ar ve beraberindeki heyet, Türkiye-Suriye JETCO (Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi) 1. Dönem Toplantısı için İstanbul'da bir araya geldi.Toplantıda Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Suriye Ticaret ve Sanayi Bakanı Nidal el-Şa'ar, ikili ticari ve ekonomik ilişkileri kapsayan JETCO 1. Dönem Protokolü'ne imza attı.Bakan Bolat, toplantının ardından yaptığı açıklamada, 'Görüşmelerimiz sonucunda, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla kapsayan protokolü imzaladık. Komşuluk hukukumuz ve kardeşlik bağlarımızla, bölgesel kalkınma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz' ifadelerini kullandı.Bakan Bolat ayrıca, Suriye heyetini İstanbul'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, 'Ülkelerimiz arasındaki ticari diplomasi kanallarını karşılıklı güven temelinde geliştirmeye, sanayi kollarımız arasındaki iş birliği imkanlarını değerlendirmeye ve gümrüklerimizi modernize etmeye kararlıyız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ve 'Ticaretin Yüzyılı' hedefimiz doğrultusunda, komşu coğrafyalarımızla olan ekonomik bağlarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz' dedi.