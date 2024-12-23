Yer Eskişehir: Sokak köpeklerinden sırt çantasıyla kurtuldu!

Eskişehir’de korku dolu anlar yaşandı. Sokakta yürüyen çocuk, etrafını saran başıboş köpeklerden sırt çantasını savurarak kurtuldu. O anlar, bir evin güvenlik kamerasına yansıdı...

Tepebaşı ilçesi Şarhöyük Mahallesi'nde sokakta yürüyen çocuğun etrafını başıboş köpekler sardı. Bir süre duvar kenarında yürüyen çocuk, köpekler üzerine doğru gelince park halindeki otomobilin arkasında saklandı, ardından da sırt çantasını çıkarıp savurarak kurtuldu.O anlar, sokaktaki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde köpeklerden kurtulan çocuğun yanına bir kişinin geldiği ve birlikte sokaktan ayrıldıkları görüldü...