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Beyaz Gazete
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Feribot seferlerine olumsuz hava engeli! Seferler iptal edildi

Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine gerçekleştirilmesi planlanan tarifeli bazı feribot seferleri, bölgede etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Ekleme: 23.12.2024 - 11:09 Güncelleme: 23.12.2024 - 11:10 / Editör: Fehmi Öztürk
Feribot seferlerine olumsuz hava engeli! Seferler iptal edildiÇanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.

Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada'dan saat 14.00, 18.00, Geyikli'den saat 15.00, 19.00, Kabatepe-Gökçeada hattında ise, Gökçeada'dan saat 17.00, Kabatepe'den ise saat 19.00 seferleri iptal edildi.