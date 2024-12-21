Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatları ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmesiyle sert bir düşüş yaşamıştı. Altın fiyatları toparlanmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 21 Aralık 2024 gram altın, çeyrek altın ve yarım altın alış-satış fiyatları...

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 990 bin lira, en yüksek 3 milyon 50 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 0,3 yükselişle 3 milyon bin lira oldu.Serbest piyasada gram altın 2.968,73 TL'den, çeyrek altın ise 4.951,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 21 Aralık 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 2.968,33Satış 2.968,73Alış 4.853,00Satış 4.951,00Alış 9.735,00Satış 9.902,00Alış 19.410,00Satış 19.728,00Alış 2.622,74Satış 2.623,08