Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege ile Bursa, Hakkari, Şırnak çevreleri ve Antalya'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere gece saatlerinden sonra Çanakkale, İzmir ve Aydın çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Bursa ve İstanbul çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ÇANAKKALE °C, 16°CParçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.EDİRNE °C, 16°CParçalı çok bulutlu, sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 15°CParçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlıSAKARYA °C, 18°CParçalı bulutluAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra İzmir ve Aydın çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 11°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurluDENİZLİ °C, 16°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlıİZMİR °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.MANİSA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu, Antalya'nın doğu ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA °C, 18°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluANTALYA °C, 18°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu, doğu ilçeleri sağanak yağışlıHATAY °C, 15°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluMERSİN °C, 19°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 8°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluÇANKIRI °C, 7°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 3°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluKONYA °C, 10°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 9°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluDÜZCE °C, 17°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluKASTAMONU °C, 9°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluZONGULDAK °C, 15°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.ARTVİN °C, 7°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 16°CParçalı bulutluTOKAT °C, 10°CParçalı bulutluTRABZON °C, 13°CParçalı bulutluKuzeyi ile zamanla bölge geneli parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Hakkari ve Şırnak çevrelerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 0°CParçalı bulutluKARS °C, 2°CParçalı bulutluMALATYA °C, 6°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluVAN °C, 5°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 5°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluGAZİANTEP °C, 11°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluSİİRT °C, 6°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluŞANLIURFA °C, 13°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu