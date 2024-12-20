Apple'ın iPhone 17 serisiyle ilgili yeni tasarım iddiaları, cihazın arka kısmındaki kamera düzeni ve kullanılan malzemelere dair önemli bilgiler sunuyor. Önceki söylentiler, iPhone Pro modellerindeki üçlü kamera tasarımının daha sıra dışı bir düzene geçileceğini öne sürmüştü. Ancak yeni dedikodular, iddiaları çürütüyor ve iPhone 17 Pro ile Pro Max'in arka kısmındaki kamera düzeninin aynı kalacağını ileri sürüyor.iPhone 17 Pro'nun kamera dizilimi belli oldu! Söylentiler ortadan kalkıyor - 1. ResimWccftech'in haberiene göre, iPhone 17 serisinin arka kısmında kameraların dağılımında bazı farklılıklar olabilir, ancak üçlü kamera düzeni genel olarak korunacak. Weibo'da Çinli bir yazarın iddiasına göre, iPhone 17'nin arka kapağının tamamen camdan yapılmak yerine cam ve alüminyum karışımından oluşacağı yönünde.Tanıtılmasına daha aylar olan iPhone 17 serisinin daha ön tasarım aşamasında olduğunu hatırlatmakta fayda var.