MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütlerine karşı önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyor. Mehmetçiklerimiz Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütlerine karşı önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyor. Mehmetçiklerimiz Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!