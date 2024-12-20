  • USD: 35,06 - 35,13
  • EURO: 36,42 - 36,48
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ekleme: 20.12.2024 - 15:11 Güncelleme: 20.12.2024 - 15:17 / Editör: Edin Uslu
MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi.Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütlerine karşı önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyor. Mehmetçiklerimiz Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!

MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi.