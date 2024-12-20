MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütlerine karşı önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyor. Mehmetçiklerimiz Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!