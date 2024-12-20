Denizli'de peş peşe korkutan depremler! Uzman isimden açıklama geldi

Denizli​'de meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçılar da yaşanmaya devam ediyor. Bölgedeki hareketlilik vatandaşları tedirgin ederken Jeoloji Mühendisi Murat Öztürk'ten rahatlatan açıklama geldi. Öztürk, 'Halkımız endişe içerisinde olmasın. Bunlar yaşanılabilir depremlerdir ve bu tarz depremler enerji boşalmasıdır. O yüzden de bir tedirginlik olmamak lazım. Halkımız bu konuda rahat olsun” dedi.Jeoloji Mühendisi Murat Öztürk, bu depremlerin enerji boşalmasından kaynaklandığını belirterek, vatandaşların bu konuda tedirgin olmalarını gerektirecek bir durumun olmadığını vurguladı. Öztürk, 'Denizli'de son iki günde iki orta şiddetli deprem​ meydana gelmiştir. Bu depremlerin ilki iki gün öne Güney ilçesine bağlı Ertuğrul Mahallesi'nde gece saat 03.00 sıralarında 4.0 şiddetinde gerçekleşmiştir. Bu deprem Buldan ilçesi fayı üzerinde yaşanmıştır. Yerin 7 kilometre altında olduğundan dolayı etkisi de az olmuştur. Küçük ölçekli depremlerin herhangi bir etkisi olmamaktadır. Bu depremlerin olması enerjinin boşalımı olduğu için halkımız bir endişe içinde bulunmasın. Bunlar yaşanabilir depremlerdir. Dün gece ise Çal ilçesine bağlı Denizler Mahallesi'nde Baklan ilçesi fayı üzerinde tekrar 3.9 şiddetinde deprem gerçekleşmiştir. Bu da yaklaşık olarak yerin 7 kilometre derinliğinde kaynaklanan küçük ölçekli depremdir. Bu depremlerden herhangi bir hasar oluşmaz ve oluşmadı. Halkımız endişe içerisinde olmasın. Bunlar yaşanılabilir depremlerdir ve bu tarz depremler enerji boşalmasıdır. O yüzden de bir tedirginlik olmamak lazım. Halkımız bu konuda rahat olsun” dedi.Denizli'de en son 2019 yılında 5.5 şiddetli depremin olduğunu sonrasında ise orta ölçekte bir depremin yaşanmadığını belirten Öztürk, “Güney ilçesinde yaşanılan deprem Buldan fayı üzerinde gerçekleşmiştir. Çal ilçesinde gerçekleşen deprem ise Baklan fayı üzerinde gerçekleşmiştir. Bunlar birbirine etki çok yapmaz. O yüzden de sıkıntı doğurmaz. Denizli birinci derece deprem kuşağı üzerinde yer almaktadır. Birçok ilçelerimizde deprem hatları ve kuşakları mevcuttur. Bu fay hatları orta ölçekte depremler yaşatabilir. Denizli'de bu anlamda büyük bir depremin olması şu anda beklenmemektedir. Küçük ölçekte depremlerin olması enerji boşalımı açısından iyidir. Şehrimizde aynı zamanda 2019 yılında Acıpayam'da deprem olmuştu. Bunun şiddeti ise 5.5 depremdi. O günden sonra Denizli'mizde orta ölçekte bir deprem yaşanmadı” diye konuştu.