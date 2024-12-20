1 Ocak'tan itibaren başlıyor: Bunları getirene para verilecek

Çevreyi koruma konusunda önemli bir adım atılıyor! Depozito Yönetim Sistemi çalışmalarında sona gelindi.2025 itibarıyla hayata geçmesi beklenen sistemle, 0.1 litre ile 3 litre arasında değişen tek kullanımlık ambalajlar geri dönüşüme kazandırılacak.Tek kullanımlık ambalajlı; alkolsüz içecek, içme kaynak suları, doğal mineralli sular, alkollü ve alkolsüz bira, malt içecek, enerji, sporcu içecekleri, şarap, meyve suları, süt ve içilebilir süt ürünlerinin ambalajları geri dönüşecek.Sistemin ilk aşamasında, Türkiye genelinde 5 bin iade noktası kurulması planlanıyor.Zincir marketlerden belediyelere, üniversitelerden otellere kadar birçok alanda yer alacak iade makineleriyle vatandaşlar hem çevreyi koruyacak hem de ekonomik kazanç elde edecek.Depozito Yönetim Sistemi ile vatandaşlar, iade ettikleri her bir şişe veya kutu için 25 kuruş kazanacak.Toplanan depozito bedelleri, Türkiye Emlak Katılım Bankası tarafından sağlanacak altyapı üzerinden vatandaşların “e-cüzdan” hesaplarına aktarılacak.Bu hesaplarda biriken tutar, alışverişlerde kolaylıkla kullanılabilecek. Hem çevre kazanacak hem de vatandaş cebine ek gelir sağlayacak.