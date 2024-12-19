YouTube temizliği başlattı: O videoları uyarı bile yapmadan kaldıracak

YouTube​, kullanıcıları yanıltmak ve video​ izlemeye teşvik etmek için kullanılan clickbait başlıklar ve küçük resimlere karşı harekete geçiyor. Bu tür videolar genellikle 'Son Dakika' veya 'İstifa etti' gibi dikkat çekici başlıklarla izleyicileri kandırmaya çalışıyor ancak içerik alakasız oluyor.YouTube yaptığı açıklamada, Hindistan​'dan başlayarak, özellikle 'son dakika haberleri' veya 'güncel olaylar' gibi konuları ele alan videolarda, bu tür yanıltıcı içeriklere karşı daha sıkı önlemler almaya başladığını duyurdu. Şirket, önümüzdeki aylarda tıklama tuzağı (clickbait) başlıklar ve küçük resimlere karşı daha katı kurallar uygulayacağını belirtti.Bu önlemler kapsamında, programın başlangıç aşamasında, yanıltıcı videolar kaldırılacak ancak kanal sahibine bir ihlal uyarısı (strike) verilmeyecek. Geçen yıl, YouTube içerik üreticilerinin kanallarındaki uyarıları kaldırmak için bir eğitim programı başlatmıştı.Google Hindistan blogunda yaptığı açıklamada, YouTube platformu içerisinde aldatıcı clickbait ile mücadele çabalarını güçlendirdiklerini ve bunun da, şirketin başlık veya küçük resimlerin vaat ettiği içerikleri sunmayan videolara karşı yaptırımlarını artırmayı planladıkları anlamına geldiğini bildirdi.'Bu durum, özellikle önemli veya zamanında bilgi aramak için YouTube'a gelen kullanıcıları kandırılmış, hayal kırıklığına uğramış veya yanıltılmış hissettirebilir' diye ekledi.YouTube'un, haberleri veya güncel olayları nasıl sınıflandırmayı planladığı belirsizliğini koruyor. Örneğin yalnızca siyaset ve hükümetlerle ilgili olayları mı son dakika haberi olarak sayacağı yoksa spor olaylarının da mı bu kategoriye mi gireceği belli değil. Ayrıca şirketin bir videonun küçük resmi veya başlığı ile gerçek içeriği arasındaki farkı nasıl tespit edeceğine dair ayrıntılar da henüz açıklanmadı.