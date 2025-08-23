Finansal istikrar daha da güçlenecek! Bakan Şimşek'ten KKM açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek programın önemli hedeflerinden birine daha ulaştıklarını vurgulayarak "Zirve seviyesi 3,4 trilyon TL (143 milyar dolar) olan KKM bakiyesi uyguladığımız program sayesinde iki yıldır kesintisiz azalarak 15 Ağustos itibarıyla 441 milyar TL'ye (11 milyar dolar) geriledi. Önemli bir koşullu yükümlülük olan KKM'nin sonlanmasıyla finansal istikrar daha da güçlenecek." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:'Programımızın önemli hedeflerinden birine daha ulaştık. Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması sona erdi. Artık yeni hesap açılmayacak, mevcut hesaplar da yenilenmeyecek. Zirve seviyesi 3,4 trilyon TL (143 milyar dolar) olan KKM bakiyesi uyguladığımız program sayesinde iki yıldır kesintisiz azalarak 15 Ağustos itibarıyla 441 milyar TL'ye (11 milyar dolar) geriledi. Önemli bir koşullu yükümlülük olan KKM'nin sonlanmasıyla finansal istikrar daha da güçlenecek.'