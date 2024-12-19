Threads'ten markalara özel hamle! Yeni özellik geliyor

Meta, Threads platformunu markalar ve işletmeler için daha kullanışlı hale getirmek amacıyla yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Son olarak, platformda gönderileri planlama özelliği test ediliyor.Threads kullanıcıları, yakında gönderilerini istedikleri tarih ve saatte yayınlamak üzere planlayabilecekler. Bu özellik, özellikle markalar ve içerik üreticileri için büyük kolaylık sağlayacak.Meta yöneticisi Adam Mosseri, gönderi planlama özelliğinin sadece yeni gönderiler için geçerli olacağını, yanıtlarda kullanılamayacağını açıkladı.Mosseri, gönderi planlama özelliğinin 'aylardır' geliştirildiğini ve yakında kullanıma sunulabileceğini belirtti.Gönderi planlama özelliği, Threads'te hesap yöneten markalar, içerik üreticileri ve profesyoneller için önemli bir araç olacak.Bu özellik sayesinde, markalar içeriklerini daha stratejik bir şekilde planlayabilecek ve hedef kitlelerine daha etkili bir şekilde ulaşabilecekler.Threads, yakın zamanda gönderi analitiklerini test etmeye başlamıştı. Gönderi planlama ve analitik özellikleri, Threads'te reklamların kullanıma sunulmasının önünü açabilir.