Rus medyası yazdı: Esad kaçmadan İsrail'e ordu bilgilerini verdi

Suriye özgürlüğüne kavuştu...Beşar Esad rejimi, muhalif silahlı grupların başarılı operasyonları sonucu sadece 12 günde devrildi.Yüzbinlerce kişinin öldüğü, milyonlarca kişinin evinden olduğu kanlı iç savaş Esad'ın ülkeden kaçışıyla resmen sona erdi.Rusya'ya iltica ettiği öğrenilen Esad'ın ülkeden nasıl kaçtığı ise merak ediliyordu.Rus medyası bu konuyla ilgili dikkat çeken bir bilgi paylaştı.Tass'ın Türkiye'deki kaynaklara dayandırdığı habere göre Beşar Esad'ın ülkeden kaçmadan önce Suriye'deki askeri hedeflerin koordinatlarını İsrail'e teslim etti.Haberde, 'Esad ülkeden kaçmadan önce uçağının vurulmaması karşılığında Suriye ordusuna ait silah depolarının ve füze sistemlerinin koordinatlarını İsrail'e verdi' ifadeleri kullandı.Esad'ın Moskova'ya kaçmasının hemen ardından İsrail'in Suriye'deki askeri hedefleri vurması dikkat çekmişti.Esad'ın kaçışı sırasında verdiği koordinatlara karşılık İsrail'den hedef alınmayacağına dair garanti aldığı ifade edildi.Esad rejiminin çökmesinin ardından işgalini genişleten İsrail ordusu, Suriye'de bir ülke kadar toprak işgal etti.İşgalini 380 kilometrekareye çıkartan İsrail, Malta'dan daha büyük bir toprak parçası elde etti. Malta 316, Maldivler ise 300 kilometrekare toprağa sahip.22 bin kilometrekare toprağı olan İsrail, İsrail'den ele geçirdiği alanla, ülkesini yüzde 1,6 daha genişletmiş oldu.Suriye ordusunun dağılmasını fırsat bilen İsrail, Şam'a 20 kilometre yaklaşırken, 'terörist unsurları engelleme' gerekçesiyle başlattığı işgal hareketini, kalıcı ve daha genişleyici nitelikte yürütüyor.İsrail ordusu, kendi ülke sınırından 10 kilometre ileriye kadar girmiş durumda.İsrail, 51 yıldır ilk kez topraklarını genişletme fırsatı yakaladı.