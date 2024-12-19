Cumhurbaşkanı Erdoğan D-8 zirvesi için Kahire’ye gidiyor: Gündem Gazze ve Suriye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda, İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırım ile savaşı bölgesel bir çatışmaya dönüştürmeye yönelik eylemlerinin bir an önce durdurulması çağrısında bulunması ve iki devletli çözüm formülünün önemine işaret etmesi bekleniyor.Ayrıca zirve marjında Başkan Erdoğan'ın, 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesiyle birlikte Suriye'nin toprak bütünlüğü ve üniter yapısının korunması, istikrarın sağlanması, PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerine müsaade edilmemesi hususunda işbirliği vurgusu yapması öngörülüyor. Başkan Erdoğan, zirve kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.5 trilyon ekonomik büyüklüğe sahip teşkilat, tarım ve gıda güvenliği, ticaret, ulaştırma, sanayi, enerji, sağlık ve turizm alanlarında yapılan çalışmaları değerlendirecek. Zirvede kalkınma yolundaki ülkelerin dünya ekonomisi içindeki konumlarını iyileştirmek için atılacak adımlar ele alınacak.8 ülkenin ticari ilişkilerini çeşitlendirmek ve ticaret alanında üye ülkelere yeni imkanlar yaratmak, uluslararası seviyede karar verme mekanizmalarına güçlü biçimde katılımlarını sağlamak için yapılacaklar ele alınacak.GELİŞEN 8 ÜLKE D-8D-8 Teşkilatı, 15 Haziran 1997'de İstanbul'da kuruldu. Türkiye'nin yanı sıra Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya ve Pakistan'ın üye olduğu teşkilatın sekretaryası İstanbul'da bulunuyor.2017-2021 yıllarında Türkiye tarafından yürütülen D-8 Dönem Başkanlığı görevi, Nisan 2021'de Bangladeş'e devredilmiş, Mayıs 2024 itibarıyla Mısır tarafından devralınmıştı.Bütün üyeleri aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi de olan D-8 ülkelerinin toplam nüfusu yaklaşık 1,2 milyar, toplam dış ticaret hacmi 2,3 trilyon dolar. Bu sayı küresel ticaretin yaklaşık yüzde 5'ine tekabül ediyor.Teşkilatın temel amacı, kalkınma yolundaki ülkelerin dünya ekonomisi içindeki konumlarını iyileştirmek, ticari ilişkilerini çeşitlendirmek, ticaret alanında üye ülkelere yeni imkanlar yaratmak ve uluslararası seviyede karar verme mekanizmalarına güçlü biçimde katılımlarını sağlamak olarak öne çıkıyor.D-8, çatışma yerine barış, meydan okuma yerine diyalog, sömürü yerine işbirliği, çifte standartlar yerine adalet, ayrımcılık yerine eşitlik ve baskı yerine demokrasi ilkelerini temel alıyor. D-8'in ana faaliyet alanları, ticaret, tarım ve gıda güvenliği, sanayi, enerji ile ulaştırma, sağlık ve turizm. Antalya, 2025 Yılı D-8 Turizm Şehri seçilmişti.