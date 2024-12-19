Elon Musk: Derin devlet peşime düştü

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump tarafından Hükümet Verimliliği Departmanı'na(DOGE)atanması beklenen milyarder Elon Musk, desteklediği parti tarafından dışlanmaya başladı.Cumhurtiyetçi Parti'nin harcama planını sahibi olduğu X platformu üzerinden eleştiren Elon Musk ve SpaceX, "güvenlik raporlama kurallarının ihlali" nedeniyle federal incelemelerle karşı karşıya kaldı.Musk hakkında, devlet sırlarını korumaya yönelik açıklama protokollerine uyup uymadığına yönelik üç ayrı soruşturma başlatıldı.SpaceX, Tesla ve X gibi dev şirketlerin patronu olan Musk hakkında, "Elon Musk ve şirketi SpaceX, yabancı liderlerle yaptığı toplantıların bazı ayrıntılarını vermemek de dahil olmak üzere, devlet sırlarını korumayı amaçlayan federal raporlama protokollerine uymakta defalarca başarısız oldu." ifadelerine yer verildi.Teknoloji devi Musk, hakkındaki suçlamaların ardından "Derin devlet hainleri, geleneksel medyadaki ücretli yandaşlarını kullanarak peşime düştü. Kavgayı başlatan ben olmak istemem ama onlar başlatırsa derin devleti bitiririm" ifadelerini kullandı.