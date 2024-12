Asgari ücrette üçüncü toplantı başladı! Rakamlar masaya geliyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında üçüncü toplantısına başladı.Toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil ediyor.TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3'üncü toplantısı öncesi bir araya geldi.Konfederasyon binasındaki toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Ağar, asgari ücrete ilişkin üzerine değerlendirme yaptıklarını söyledi.Ağar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında, Bakan Işıkhan ve diğer komisyon üyeleriyle yapılacak 3'üncü komisyon toplantısının ardından tekrar değerlendirme yapacaklarını belirterek, 'Değerlendirmenin sonucunda bir yere varılacak mı varılmayacak mı onu mutlaka tartışacağız.' diye konuştu.Asgari ücreti belirlemek için son aşamaya gelindiğini hatırlatan Ağar, 'Milleti bu kadar beklentiye sokmanın gereği yok. Bir an önce bunun sonuçlanmasını istiyoruz. Hükümet ve işverenlerin yaklaşımları samimi gelirse tahmin ediyorum kısa süre içerisinde sonuçlandırırız. İnşallah hayırlısı olur.' değerlendirmesini yaptı.Ağar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki 4 işçinin tekliflerini sunup sunmadığına ilişkin soru üzerine, 'Her şeyimiz hazır, karşı tarafa göre tavrımızı alacağız. Biz görüştük, her şey baştan hazır bugün de görüşeceğiz. İnşallah sonuca bağlarız.' cevabını verdi.Ağar, açıklamalarının ardından komisyon toplantısına katılmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gitti.BAKAN IŞIKHAN: İŞÇİ VE İŞVEREN KESİMLERİNDEN ARTIK BİR TEKLİF BEKLİYORUZKomisyonun üçüncü toplantısna başkanlık edecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'İşçi ve işveren kesimlerimizden artık bir teklif bekliyoruz' dedi.Işıkhan, 'İnşallah bu teklifi aldıktan sonra tekrar bu sefer başkanlarımızla görüşeceğiz ve önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz.' diye konuştu.Dördüncü toplantının olup olmayacağına ilişkin soruya ise Işıkhan, 'Üçüncü toplantımızı bir gerçekleştirelim. Ondan sonraki duruma bakarız. Ama artık ücret tekliflerinin komisyonumuza gelmesini bekliyoruz.' yanıtını verdi.ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?Buna göre; yeni asgari ücretin 23-27 Aralık tarihleri arasında tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.Yasaya göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayının sonuna kadar zam oranını belirleyip duyurması gerekiyor.İŞ TARAFININ BEKLENTİSİ 'GEÇİNEBİLECEK' BİR ÜCRETTÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, ikinci toplantının sonunda yaptığı açıklada 'Milyonlarca asgari ücretlinin günün şartlarına göre geçinebileceği bir ücreti talep ediyoruz' dedi.İŞVERENLERİN BEKLENTİSİ 'SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK'TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise, 'Süreci, sadece işverenleri koruyan değil, aynı zamanda çalışma arkadaşlarımızın alım gücünü de dikkate alan bir bakış açısı ile yöneteceğiz' dedi.Asgari ücret işveren desteğinin 2025'te de devam etmesi talebini de dile getirdi.2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?Asgari ücret zammının yıl sonu enflasyonuna mı yoksa hedef enflasyona göre mi yapılacağı bir süredir tartışılıyordu. Zam tahminlerine ilişkin farklı senaryolar konuşuluyor.Piyasalarda asgari ücret için yüzde 30-40 aralığında bir artış ihtimaline ağırlık veriliyor.İş dünyasındaki ağırlıklı görüş asgari ücretin 22-23 bin lira düzeyine çıkarılması yönünde.Yabancı kuruluşların raporlarında da beklentiler yüzde 25-30 aralığında şekillendi.ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 17 BİN 2 LİRAAsgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.ASGARİ ÜCRET İÇİN OLASI ZAM ORANLARIAsgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar şu şekilde;Yüzde 20'lik zamda 20 bin 402 liraYüzde 25'lik zamda 21 bin 252 liraYüzde 30'luk zamda 22 bin 102 liraYüzde 35'lik zamda 22 bin 952 liraYüzde 40'lık zamda 23 bin 802 lira