3 kıtada 11 ülkede barış ve huzurun garantörü Türkiye
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye’deki gelişmelere ilişkin açıklamasında Yeni Suriye yönetiminin talep etmesi halinde halihazırda birçok ülke ile yürütülen Askeri Eğitim ve İş Birliği çalışmalarının Suriye ile de yürütülebileceği açıkladı. Türkiye sınır ötesinde yaptığı Askeri Eğitim ve İş Birliği Anlaşması kapsamında Asya’dan Afrika’ya, Balkanlar’a kadar 3 kıtada 11 ülkede güç bulundurarak yeni model güvenlik konsepti ile terörle mücadelenin yanı sıra uluslararası barışa ve güvenliğe katkı sağlıyor. SABAH, yaklaşık 50 bin askeri personeli ve çok sayıda askeri üssü bulunduğu değerlendirilen Türkiye’nin yurt dışındaki askeri varlığını ve faaliyetlerini derledi.
KKTC
Türkiye'nin en büyük askeri varlığı, kardeş vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunuyor. Kıbrıs'ın güvenliği tamamen Türkiye tarafından sağlanıyor. Türkiye, KKTC'deki askeri varlığı ile adada barışın tesisi ve temini için garantör ülke olarak bulunuyor.
SURİYE VE IRAK
Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen terör devletine engel olmak, sınırlarındaki terör tehdidini bertaraf etmek için bölgede oluşturduğu güvenli bölgede askeri gücü ve gözlem noktaları ile faaliyet yürütüyor. Türkiye, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) askeri eğitimi ve donanımını da üstleniyor. Terörle mücadelede Irak'ta da onlarca askeri üs kuran Türkiye, Musul'a yalnızca 20 kilometre mesafedeki Başika kampında askeri varlık gösteriyor. Başika'da Iraklı güçler DAEŞ'le mücadele kapsamında eğitiliyor.
AZERBAYCAN
Türkiye'nin en güçlü askeri varlık gösterdiği ülkelerden Azerbaycan ile de askeri eğitim ve iş birliği antlaşmaları yürütülüyor. Azerbaycan askerlerine eğitim verilmesinin yanı sıra, Azerbaycan ordusunun envanterine dahil edilen insansız hava araçları da ülkenin askeri güç potansiyelini artırıyor.
LİBYA
Libya'nın batısı Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kontrolündeyken, ülkenin doğusunda yer alan Tobruk'ta ise Temsilciler Meclisi'nin hâkimiyeti söz konusudur. Türk Silahlı Kuvvetleri, iki yönetim arasında zaman zaman yaşanan çatışmalara yönelik önleyici bir güç olarak ülkenin batısında konuşlu bulunuyor.
KATAR
Türkiye ile ekonomik ve siyasi ilişkilerinde önemli bir partner olan Katar'da da Katar'ın komşularıyla güven ve istikrar içinde ilişkilerini sürdürebilmesi için Türk askeri konuşlu bulunuyor. Türkiye-Katar ikili askerî ilişkileri kapsamında, bölgesel barışa katkı sağlamak amacıyla Ekim 2015'te Tarık Bin Ziyad kışlasında konuşlanan Türk Kara Unsur Komutanlığı, Aralık 2017'den itibaren Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı adıyla askerî eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetlerine başarıyla devam ediyor.
SOMALİ
Türkiye'nin askeri faaliyet gösterdiği bir diğer ülke ise Somali'dir. Somali'nin Başkenti Mogadişu'daki eğitim merkezinde ülkeye subay ve astsubay yetiştiriliyor. Somali'de 2017'den beri görev yapan TURKSOM Askeri Eğitim Üssü, Somali ordusu mensuplarını eğitmek ve Somali ordusuna destek amacıyla kuruldu.
BOSNA HERSEK
Türkiye, Uluslararası Barış Gücü olarak Bosna Hersek'te de askeri varlık gösteriyor. Bosna Hersek ordusuna eğitim verilmesinin yanında, ülkedeki yerel ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği çerçevesinde faaliyetler icra ediliyor.
KOSAVA
1999 yılından beri Kosova'da bulunan Türkiye, Kosova'nın güvenliğin sağlanması ve Kosova Güvenlik Kuvvetleri'nin eğitilmesine destek veriyor.
LÜBNAN
Lübnan'da konuşlu olan Birleşmiş Milletler Görev gücünün bir unsuru olarak Türk Silahlı Kuvvetleri bu ülkede de görev yapıyor.
ARNAVUTLUK
Arnavutluk'ta konuşlu Türkiye'nin burada küçük bir deniz üssü de vardır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı üs, Arnavutluk Ekip Başkanlığı olarak faaliyet gösteriyor.
HUKUKA UYGUN VE MEŞRU UYGULAMA
Yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadeleyi en öncelikli görevlerden biri olarak gören Türkiye, hem Türkiye'nin, hem de uluslararası camianın yararı doğrultusunda bu ülkelerde konuşlu bulunuyor. Türkiye, askeri güç politikasını uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler (BM) ve NATO yapılanmasına uygun şekilde meşru olarak uyguluyor.