Android 16, düşük ışıkta fotoğraf kalitesini artıracak

Google, Android 16 ile birlikte Gece Modu Göstergesi API'sini kullanıma sunuyor. Bu API, uygulamaların düşük ışıkta otomatik olarak Gece Modu'nu etkinleştirmesini sağlayarak daha kaliteli fotoğraflar çekilmesini mümkün kılıyor.Gece Modu Göstergesi API'si, Instagram, Snapchat ve Facebook gibi uygulamaların düşük ışık koşullarını algılamasını ve kamera ayarlarını otomatik olarak optimize etmesini sağlıyor.Bu sayede, kullanıcılar karanlık ortamlarda bile daha net ve parlak fotoğraflar çekebilecekler.Instagram, bu özelliği Pixel 6 ve daha yeni Pixel telefonları, Samsung Galaxy S24 Ultra, Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6 gibi cihazlarda kullanıma sundu.Instagram, bu cihazlarda düşük ışık algıladığında Gece Modu'nun kullanılabilir olduğunu bildiren bir ay simgesi gösteriyor.