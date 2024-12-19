ChatGPT artık WhatsApp'ta! Kullanıcılar telefon numarası ve QR kodu ile erişebiliyor

ChatGPT günden güne gelişmeye devam ederken yapay zekanın her yere yayılması da bir o kadar hızlı oluyor. Şirketin yeni duyurduğu özelliklerle birlikte artık ABD'deki kullanıcılar, 1-800-CHATGPT (1-800-242-8478) numarasını arayarak ChatGPT ile sohbet edebiliyor. OpenAI'nin Gelişmiş Ses Modu teknolojisi sayesinde, arayanlar ile doğal ve akıcı bir sohbet deneyimi sunuluyor.OpenAI, ChatGPT'yi internet bağlantısı olmayan bölgelerde de erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor. Örneğin, düşük internet kapsama alanına sahip yerlerde seyahat eden kullanıcılar, artık sorgularını kolayca iletebilecek. Ayrıca WhatsApp üzerinden ChatGPT ile sohbet etme imkanı ile de destekleniyor.OpenAI, bu özelliğin yalnızca bilgi edinmek isteyen bireyler için değil, eğitim, müşteri hizmetleri ve acil bilgi gerektiren durumlarda da faydalı olabileceğini ifade ediyor. Şirket, yeni özelliği tanıtmak için YouTube'da bir canlı yayın düzenledi ve özelliklerin nasıl çalıştığını gösteren bir demo paylaştı.OpenAI, sesli erişimin yanı sıra akıllı telefon kullanıcılarına yönelik başka geliştirmeler de duyurdu. ChatGPT, daha kullanıcı dostu bir deneyim sunmak adına mobil uygulamalarda yeni özelliklerle donatılacağı belirtildi.