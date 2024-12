Uzmanlardan 'akıllı telefonlara karşı' uyarı: Bu alışkanlık sizi mahvediyor olabilir

İster trende, ister bir kulüpte ya da bir futbol maçında olun, giderek yaygınlaşan yeni bir akıllı telefon alışkanlığı var. Giderek artan bir trend olarak insanlar yanlarında bir değil iki akıllı telefon taşıyor. Bu 'çift akıllı telefon kullanıcıları' (DSU'lar) sürekli olarak ikisi arasında geçiş yapıyor, hatta her iki ellerinde birer tane olmak üzere ikisini de aynı anda kullananlar bile var.İş ile eğlenceyi birbirinden ayırmaya yardımcı olsa da, psikologlara göre iki telefon taşımak kişiliğiniz hakkında çok şey ortaya çıkarabilir. Derby Üniversitesi'nde Psikoloji Profesörü olan David Sheffield, iki telefona sahip olmanın kaygı ve hatta nevrotiklikle bağlantılı olabileceğini düşünüyor.David Sheffield, Daily Mail sitesine verdiği demeçte, 'Eğer daha nevrotikseniz telefonunuzu daha fazla kullanıyor ve pil ömrü konusunda daha endişeli olabilirsiniz. Bu nedenle iki telefona sahip olmak bir güvenlik ağı sağlar' diye konuştu.Ancak iki akıllı telefona sahip olmanın ekrana bakarak daha fazla zaman geçirdiğimiz anlamına gelip gelmediği henüz belirsiz. Nottingham Trent Üniversitesi'nde psikoloji alanında kıdemli öğretim görevlisi olan Dr. Zaheer Hussain, iki telefonun 'FOMO' yani günceli kaçırma korkusunun bir işareti de olabileceğini söyledi.FOMO (başkalarının biz olmadan eğlendiği inancı) daha fazla sayıda uygulama kullanımı gibi daha yoğun akıllı telefon kullanımıyla ilişkilendirildi. Ve tüm uygulamaların depolama talebi, insanların bunları iki telefona yaymak zorunda kalması anlamına gelebilir.Dr. Hussain, 'İnsanlar haberleri ve bildirimleri kaçırmak istemiyor. Ayrıca sosyal medya tarafından sürekli içerik sağlanıyor, bazen insanlar öğrenilmiş bir alışkanlıktan dolayı içeriği düşüncesizce kaydırıyor' ifadelerini kullandı.İki telefon taşımak genellikle hafta boyunca iş temelli iletişimleri kişisel iletişimlerden ayırmanın bir yoludur. Bu taktik, akşamları mesleki yükümlülüklerden uzaklaşmayı kolaylaştırabilir ve iş ile yaşamı ayrı tutmaya yardımcı olabilir.Georgetown Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden Dr. Kostadin Kushlev, 'Şirketlerin çalışanlarına telefon sağlama olasılığı giderek artabilir' dedi. Ancak London School of Economics'te insan-bilgisayar etkileşimleri araştırmacısı olan Maxi Heitmayer, bunun bir dezavantajı olabileceğini öne sürüyor.Daily Mail'e konuşan Heitmayer, 'Pek çok insan hem profesyonel hem de özel hayatlarında her zaman ulaşılabilir olma beklentisi içinde. Bu da dikkat çekmek için yarışan iki cihazın olduğu talihsiz bir senaryoya yol açıyor' değerlendirmesinde bulundu.