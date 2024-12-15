Rus petrol tankeri, Kerç Boğazı yakınlarında ikiye bölündü

Karadeniz ile Azak Denizi'ni birleştiren stratejik Kırım Kerç Boğazı'nda, Volgoneft 212 ve Volgoneft 239 isimli tankerler adeta trajedinin baş aktörleri oldu.Her iki gemi de aniden ortadan ikiye ayrılarak su almaya başladı ve batma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Olay yerine müdahale eden ekipler, römorkörlerle personeli tahliye etmek için yoğun bir çaba sarf etti.Bu dramatik anlar, mürettebattan biri tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Gemilerde toplam 13 mürettebat bulunurken, her iki tankerin 4 bin tondan fazla akaryakıt taşıdığı bilgisi paylaşıldı.