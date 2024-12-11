Artık ehliyet taşımak tarih oluyor: Dijital ehliyet dönemi başladı

Fransa İçişleri Bakanlığı, dijitalleşme alanında devrim niteliğinde bir adım attı.Geçtiğimiz yıl Hauts-de-Seine, Eure-et-Loire ve Rhone bölgelerinde başarıyla test edilen dijital sürücü ehliyet uygulaması, ülke genelindeki tüm sürücüler için hizmete girdi.Yeni uygulama, hem biyometrik ehliyet kartı sahiplerini hem de klasik pembe ehliyet kullananları kapsıyor.Eski tip pembe ehliyet belgelerini kullanan sürücüler, dijital sisteme dahil olmak için biyometrik kart almak zorunda değil.Dijital ehliyetin dikkat çeken bir diğer özelliği ise çevrimdışı çalışabilmesi. Sürücüler, internet bağlantısı olmadan da dijital ehliyetlerini ibraz edebilecek.İçişleri Bakanlığı, uygulamanın akıllı telefonlara kolayca yüklenebileceğini belirtti ve dijitalleşmenin sürücüler için pratik bir çözüm sunduğunu vurguladı.Dijital ehliyet almak için ilk adım, France Identité uygulamasını akıllı telefonunuza indirmek. Bu uygulama, hem iOS hem de Android cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışıyor.Dijital ehliyet oluşturmak için elektronik kimlik kartı sahibi olmanız gerekiyor. Uygulamayı indirdikten sonra kimlik kartınızla bilgileriniz sisteme yükleniyor.Elektronik kimlik kartınız üzerinden ehliyet bilgileriniz sisteme kaydediliyor ve dijital sürücü belgeniz oluşturuluyor.Şu anda Fransa'da yaklaşık 17 milyon kişi elektronik kimlik kartına sahip. Yetkililer, yeni dijital kimlik ve sürücü belgesi uygulamalarının bu sayıyı hızla artıracağını öngörüyor.