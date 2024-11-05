Gazze’de can kaybı 43 bin 391’e yükseldi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını 396 gündür devam ediyor.Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 17 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 86 Filistinlinin de yaralandığı bildirildi.İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda toplam can kaybının 43 bin 391'e, yaralı sayısının ise 102 bin 347'ye yükseldiği aktarıldı.Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn Gazze'den aralarında çocukların da bulunduğu 100'den fazla hastanın tahliye edileceğini duyurdu.Peeperkorn, 'Bunlar geçici önlemlerdir. Tekrar tekrar talep ettiğimiz şey, Gazze dışına sürekli tıbbi tahliye yapılmasıdır' ifadelerini kullandı.Peeperkorn, 12 bin kişinin tahliye beklediğini söyledi.Peeperkorn tahliye edilen hastaların bir kısmının İsrail'de Kerem Şalom olarak bilinen Karem Ebu Salem Sınır Kapısından büyük bir konvoy halinde geçerek Birleşik Arap Emirlikleri'ne uçacaklarını ve ardından bir kısmının Romanya'ya gideceğini belirtti.Gazze Sivil Savunma Teşkilatı ise İsrail güçlerinin yardım girişini engellemesi nedeniyle Gazze'nin kuzey kesiminin 'gerçek bir kıtlıkla karşı karşıya' olduğu uyarısında bulundu.İsrail güçlerinin, Gazze'nin kuzeyindeki halka baskı yapmak amacıyla 14 gündür insani ve tıbbi hizmetleri aksatmaya devam ettiği belirtildi.