Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Hedef 5 milyar dolar

Değerli kardeşim, birazdan stratejik ortaklığımızı kapsamlı ortaklık düzeyine çıkaracak belgeye imza atacağız.HEDEF 5 MİLYAR DOLARGörüşmemizde ikili ticaret hedefi 5 milyar dolar seviyesine çıkarmakta mutabık kaldık. En fazla resmi kalkınma desteği sunan ülkeler başında geliyoruz.HASTANEYE İSMİMİN VERİLMESİ BENİ ONURLANDIRMIŞTIRTİKA, binin üzerindeki projeyi hayata geçirdi. Türk Kırgız Dostluk Devlet Hastaneleri bu projededir. Hastaneye ismimin verilmesi beni onurlandırmıştır. FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelemizin süreceğine inanıyorum. Eğitim iş birliği müzakerelerini de süratle tamamlayalım. Manas Üniversitesi'nin dünyanın en iyi üniversiteleri arasına girmesinden memnunum.İSRAİL TEHDİDİ BÜYÜYORİsrail'in şimdi de Lübnan'a saldırıları, uluslararası sistemi tehdit ediyor. Türk devletleri Zirvesi'nde acil ateşkes çağrısında bulunmuştuk. Filistin meselesinin çözümü için çabalarımızı sürdürmemiz önemlidir. İsrail'e baskının artırılması için BM dahil çok taraflı girişimlerimize Kırgızistan'ın desteği için teşekkür ederim.RESMİ TÖRENLE KARŞILADIBaşkan Recep Tayyip Erdoğan, TTürk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelişinde Erdoğan'ın aracına atlı askerler eşlik etti.MİLLİ MARŞLAR ÇALINDITören, Başkan Erdoğan ve Caparov'un yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı.Başkan Erdoğan daha sonra tören mangasını selamladı.Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Caparov, askeri geçidi izledi.BİŞKEK'TE BİR İLKTören iki ay önce inşaatı tamamlanan Intımak Ordo Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşti. Başkan Erdoğan yeni Saray'da karşılanan ilk lider oldu.İKİLİ GÖRÜŞME BAŞLADITokalaşarak basın mensuplarına poz veren Başkan Erdoğan ve Caparov, daha sonra ikili görüşmeye geçti.Türkiye ile Kırgızistan arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı da Bişkek'te yapılacak. İki ülke arasındaki 'stratejik ortaklık' ilişkilerinin 'kapsamlı stratejik ortaklık' düzeyine yükseltilmesi öngörülüyor.HEDEF 5 MİLYAR DOLARKırgızistan'la ticaret hacminin orta vadede 5 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.BAŞKAN ERDOĞAN BİŞKEK'TEBaşkan Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın Başkenti Bişkek'e geldi.Erdoğan'ı, Bişkek-Manas Uluslararası Havalimanı'nda Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve eşi Aygül Caparova ile Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan karşıladı.Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da Bişkek'e geldi.Zirve 'Türk Dünyasının Güçlendirilmesi: Ekonomik Entegrasyon, Sürdürülebilir Kalkınma, Dijital Gelecek ve Herkes İçin Güvenlik' sloganıyla yapılacak. Ayrıca, üye devletlerle gözlemciler arasında çeşitli alanlarda işbirliğine odaklanılacak.ERDOĞAN'DAN YOĞUN DİPLOMASİErdoğan, 6-7 Kasım'da da Macaristan'dayapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılacak. 11 Kasım'da İslam İşbirliği Teşkilatı ile Arap Birliği'nin ortak düzenleyeceği Filistin zirvesi için Suudi Arabistan'a gidecek olan Erdoğan, aynı gün COP 20 Zirvesi için Azerbaycan'a geçecek. Erdoğan, 17-19 Kasım'da da G20 için Brezilya'ya gidecek.