MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında, "İmralı" çağrısını yenileyerek, "Teröristbaşı terörün bittiğini, PKK'nın lağvediliğini söyleyecekse haydi DEM Grubu'na gelsin, bunları söylesin. Sözümün arkasındayım. Teklifimde ısrarlıyım." ifadelerini kullandı.Türkiye Yüzyılı için Başkan Erdoğan'ın tek seçenek olduğunu söyleyen Bahçeli, "Anayasal düzenleme yapılmalı, bir kez daha seçilmelidir." dedi.Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:"Yarının sorunlarına da kafa yoruyoruz. Sadece bugünün problemlerini ele almak yetmez.Milli güvenliğimizi titizlikle koruma mecburiyetiyle hareket etme dışında ikinci bir seçeneğimizin olmadığına yürekten inanacağız.Toplantılarımızdan çok başarılı sonuçlar alınmıştır. Salon ve saha çalışmalarında aktif görev alan, MHP'yi anlatan, vatandaşlarımızı can kulağıyla dinleyen, yeni yüzyılın hedeflerini samimiyetle aktaran tüm dava arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.Ayrılmaz kardeşlikten kopmayız. Birbirimizden hangi oyunu oynarlarsa oynasınlar tek bir milletin ruhuyuz. O da Türk milletidir. Şuur ve gurur doluyuz. Türkiye demekten vazgeçmeyiz.Önemli olan akıl sahibi olmak değil. Aklın doğru zamanda kullanılmasıdır. Akıl hazır olmayınca gözün görmesi mümkün değil. Çoğaldıkça değeri artan tek şey akıldır. Ortak payda kuramamış, ortak bir geleceğin rotasına giremeyenlerin dağılması kaçınılmazdır.Milletin hiçbir ferdini kökeni ne olursa olsun kimseyi ayırmıyor ve öteki görmüyoruz.Milli hedefimiz Osmanlı barışına benzer, Türk barış duvarının etrafımıza çekilmesi ve insanlığın huzura kavuşmasıdır. Türkiye sorun çözücü iddiasını güçlendirecektir. Ecdadımızın ayak izini takip edeceğiz. İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümünde Asya, Avrupa ve Afrika'da barış mümkündür. Bunun için kollar sıvanmalıdır. Ecdadımızın ayak izlerini takip ederek Türk barışı devrinde de aynısı yaşanabilecek. Türk milleti tarihin hiçbir döneminde asimilasyoncu olmamıştır.Geçen hafta açıkladı, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda terörün kökü kazınacaktır. Türk kardeşlerimizle tek yüreğiz. Teröre karşı aynı cephedeyiz. Teröristbaşı terörün bittiğini, PKK'nın lağvediliğini söyleyecekse haydi DEM Grubu'na gelsin, bunları söylesin. Sözümün arkasındayım. Teklifimde ısrarlıyım. Teröristbaşı DEM Grubuna gelip tasfiyeyi açıklasın.Nice saldırı ve sarsıntılara rağmen Türk milletinin cesareti kırılamamıştır, bugünden sonra da kırılamayacaktır. Sefaletin doruk noktası bir başkasının iradesine bağımlı olmaktır. Milletimiz esaret ve bağımlılığı tarih boyunca reddetmiştir. Silahlı eşkiyayı yok etmek kaçınılmazdır. Siyasette uzlaşmak yararımızadır. Kürt kardeşlerimizle aramızda hiçbir mihrak giremez. Kürt kardeşlerimizi Türk milletinden ayrıştırmaya hiçbir şerefsizin eylem ve provokasyonu yetmez. Kürtler kardeşimizdir. Terör örgütü ise Türkiye düşmanlarının maşasıdır. DEM Parti de kararını derhal netleştirmeli. Siyasetle silah arasındaki gelgitli tutumundan uzaklaşmalı.Fason meydan okumalara hiç mi hiç heves etmesinler. Cesetlerinin çiğnenmesinden bahseden aslan parçaları, bunlar bozkurt değil aslan da olmaya da niyetleri yok. 1967 yılından bugüne kadar "devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne ters bakan 339 bölücü milletvekilinin Meclis çatısı altında görev aldığını size nasıl anlatalım. DEM Parti grubunda 57 Öcalan gölgesi var. Bunları neden görmüyorsunuz?TBMM'nin milli iradenin tecelligahıdır ve adresi bellidir. TBMM gazidir ve Türk milletinin kalbidir. Peki İmralı nereye bağlıdır? İmralı adası Türk toprağı değil midir? Bu adadan vazgeçildi de bizim mi haberimiz olmadı. Teröristbaşının TBMM DEM Parti Grubu'na gelmesine itiraz ediyorlar da İmralı'da kalmasına neden ses çıkarmıyorlar? Bu nasıl bir çelişkidir?Diyorlar ki Sayın Cumhurbaşkanımız seçtirmek için yol arıyormuşuz. Bizim amacımız Yeni Yüzyıl'da terörü bitirmektir. Terör hayatımızdan sökülüp atılırsa enflasyon canavarına darbe indirilirse, Türkiye siyasi ve ekonomik olarak zirveye çıkarsa, Cumhurbaşkanımızın bir kez daha seçilmesi doğal olan değil midir?Devlette devamlılık, siyasette istikrar, Türkiye Yüzyılı'nın güvencesi için Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan tek seçenektir. Bu kapsamda Anayasal düzenlemeyi yapmak gereklidir.Türkiye Cumhuriyeti sokakta bulunmadı, sokağa teröre teslim edilmeyecektir. Bu devletin kurucusu büyük Türk milletidir. Türk milleti varsa Türkiye Cumhuriyeti devleti de payidar kalacaktır. Türkiye Cumhuriyeti devletinin varlığına Cumhur İttifakı fedakarca sahip çıkacaktır.Çok yaşasın milletimiz, var olsun devletimiz. Esenyurt, Halfeti, Batman ve Mardin belediyelerine atananlar söz konusu belediye başkanlarının terör örgütü ile bağlarından dolayıdır. Türkiye'de yargı kararlarına riayet şüphesizdir. Hukuki sonuçlar sabırla beklenmelidir. CHP'nin uzlaşmaz hamlelleri kardeşlik ortamının sabote edilmesini hedef almaktadır. Ahmet Türk'ün istismar edilmesi CHP'nin başını çektiği kara kampanyadır.Özgür Bey, Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın. Ucuz numaraların sana kalsın, ayağını denk almalısın. CHP'yi sev, Türkiye'yi sev sonra da 'ben kendimi seviyorum' diyebilirsin."