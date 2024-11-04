Kırıkkale’de ambulans ve iki otomobil çarpıştı; 1 ölü, 5 yaralı

Kırıkkale-Samsun karayolu üzerinde seyreden otomobil sürücüsü Soner Sarıtaş, Osmangazi Mahallesi yakınlarında önüne çıkan bir köpeğe çarptı.Korku içinde aracını yol ortasında durdurarak köpekle ilgilenen Sarıtaş'ın arabasına Ramazan Kiday yönetimindeki ambulans çarptı.Kazanın şiddetiyle savrulan otomobil, Bilal Koçak idaresindeki otomobille çarpıştı.Kazada, otomobil sürücüsü Soner Sarıtaş ağır yaralanırken, araçlarda bulunan Sultan Sarıtaş, bebek Gizem Sarıtaş, İsmail Karakuş, Fatih Karakuş ve Lütfi Karakuş yaralandı.İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.Tedavi altına alınan sürücü Soner Sarıtaş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kaza nedeniyle karayolunda ulaşımda aksama meydana geldi. Araçların kaldırılması ve temiz çalışmasının ardından karayolunda trafik akışı normale döndü.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.