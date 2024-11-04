Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya Filistin çağrısı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İSEDAK Bakanlar Oturumu'nda konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:Son toplantımızdan bu yana tüm insanlık ve özellikle Müslümanlar için ağır bir imtihandan geçtik. Kanla, gözyaşıyla ve zulümle anılır hale geldi. Gazze'de yaşandı ve yaşanıyor. Filistin'de 2 milyon insanı ilaçsız, gıdasız bırakıp ölümlerini seyrettiler. Geçtiğimiz 13 ay boyunca Gazze ve Filistin topraklarında çokça acı gördük, katliam ve cinayet gördük. Bir insan nasıl bu kadar alçalabilir, alçaklaşabilir diye birçok habere rastladık.13 ayda 50 bin Filistinli şehit verdi. 13 ay boyunca yaşamadıkları acı, zorluk, çiile, zulüm neredeyse kalmadı. Buna rağmen Filistinli kardeşlerimiz onurlarından taviz vermedi. Siyonist rejim ve destekçileri 134 aydır her türlü zulümü yaptılar, Filistinli kardeşlerimize diz çöktüremediler.İsrail ile ticari işlemleri durdurduk. Gazze'ye 85 bin tonun üzerinde insani yardımı ulaştırdık.Gazze ve Lübnan'a yönelik siyonist saldırganlığa verilebilecek en güzel cevaplardan biri daha fazla devletin Filistin devletini tanıması olacaktır. Ülkelere Filistin Devletini tanıma çağrımı yineliyorum.İslam dünyasının görüş ayrılıklarını bir tarafa bırakıp Filistin ve Lübnan halkına haklı mücadelelerinde destek olması büyük önem arz ediyor. Siber saldırılar ve veri ihlalleri konusunda bilgi ve becerilerinin artırılması noktasında her zamankinden daha müteyakkız olmalıyız.İSEDAK KOBİ programıyla küçük ve orta ölçekli işletmeler arasında iş ağları oluşturarak ticaret hacmimizi artırmayı hedefliyoruz.