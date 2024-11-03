İsrail medyasından KIZILELMA provokasyonu

İsrail, Filistin ve Lübnan'da sivil halka yönelik saldırılarına devam ederken, psikolojik savaş alanında da sinsi kampanyasını sürdürüyor.Bu kapsamda İsrail, Türkiye aleyhine yürüttüğü algı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.Netanyahu hükümetine yakınlığıyla bilinen İsrailli Kanal 14 televizyonu, Türkiye'yi hedef alan bir provokasyona imza attı.Kanalın "Lübnan semalarında şüpheli hava hedefleri tespit edildi" başlıklı haberinde, Bayraktar KIZILELMA'nın görseli kullanıldı.Türkiye'nin yeni nesil mürettebarsız savaş uçağı KIZILELMA fotoğrafının bilinçli olarak seçildiği belirtildi.Baykar tarafından üretilen KIZILELMA'nın seri üretimine başlanırken, 2026 yılında daha yüksek bir üretim kapasitesine ulaşması öngörülüyor.Henüz savaş alanında kullanılmayan KIZILELMA'nın İsrail’de yarattığı korkunun bir yansıması olarak değerlendirilen bu haber, Tel Aviv medyasının yalan haberler zincirinin son halkası olarak kaydedildi.