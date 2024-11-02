Dışişleri Bakanlığı, Sırbistan halkına başsağlığı diledi
Dışişleri Bakanlığı, Sırbistan'da bir tren istasyonunda meydana gelen çatı çökmesinin neden olduğu can kayıplarından dolayı Sırbistan halkına başsağlığı diledi.
Bakanlık, "Sırbistan’da bir tren istasyonunun çatısının çökmesi sonucu yaşanan can kayıpları" hakkında bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Sırbistan’ın Novi Sad şehrinde dün bir tren istasyonunun çatısının çökmesi sonucunda meydana gelen can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Sırbistan halkına ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.