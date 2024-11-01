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Manisa'da deprem! Kandilli'den açıklama geldi

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Manisa'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ekleme: 1.11.2024 - 14:54 Güncelleme: 1.11.2024 - 14:59 / Editör: Fehmi Öztürk
Manisa'da deprem! Kandilli'den açıklama geldiTürkiye'nin dört bir yanından deprem​ haberleri peş peşe geliyor. Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 14.38'de bir deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.8 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 9.4 km olarak ölçüldü.

1Manisa'da deprem! Kandilli'den açıklama geldi