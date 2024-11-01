Manisa'da deprem! Kandilli'den açıklama geldi
Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Manisa'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Türkiye'nin dört bir yanından deprem haberleri peş peşe geliyor. Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 14.38'de bir deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğü 3.8 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 9.4 km olarak ölçüldü.
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Depremin büyüklüğü 3.8 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 9.4 km olarak ölçüldü.
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