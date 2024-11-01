Manisa'da deprem! Kandilli'den açıklama geldi

Türkiye'nin dört bir yanından deprem​ haberleri peş peşe geliyor. Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 14.38'de bir deprem meydana geldi.Depremin büyüklüğü 3.8 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 9.4 km olarak ölçüldü.