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İstanbul'da korkutan anlar! İSTAÇ aracı geriye doğru kaydı: 5 yaralı

İstanbul Bayrampaşa'da sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. İBB'ye bağlı İSTAÇ'a ait kamyon, yokuşta kayarak 8 araca zarar verdi. Olayda 5 kişi yaralandı

Ekleme: 1.11.2024 - 10:39 Güncelleme: 1.11.2024 - 10:54 / Editör: Edin Uslu
İstanbul'da korkutan anlar! İSTAÇ aracı geriye doğru kaydı: 5 yaralı
Bayrampaşa’da Şehir parkı caddesi üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İSTAÇ aracı, yokuş yukarı çıktığı esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu geri doğru kayarak 8 araca zarar verdi. 5 kişinin yaralandığı kaza sonrası olay yerine ekipler sevk edildi.


İstanbul'da korkutan anlar! İSTAÇ aracı geriye doğru kaydı: 5 yaralı