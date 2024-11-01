İstanbul'da korkutan anlar! İSTAÇ aracı geriye doğru kaydı: 5 yaralı
İstanbul Bayrampaşa'da sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. İBB'ye bağlı İSTAÇ'a ait kamyon, yokuşta kayarak 8 araca zarar verdi. Olayda 5 kişi yaralandı
Bayrampaşa’da Şehir parkı caddesi üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İSTAÇ aracı, yokuş yukarı çıktığı esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu geri doğru kayarak 8 araca zarar verdi. 5 kişinin yaralandığı kaza sonrası olay yerine ekipler sevk edildi.