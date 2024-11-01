Edirne’de feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kaza Edirne’nin Havsa ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği cip yoldan çıkarak yön levhasının beton direğine çarptı. 20 yaşındaki Doğukan İçem ve 21 yaşındaki Ferit Azat Çölçınar hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. İşte detaylar…

Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Havsa ilçesi gişeleri yakınlarında meydana geldi. Doğukan İçem'in kullandığı cip, sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucu yoldan çıkıp yön levhasının beton direğine çarptı.Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde sürücü Doğukan İçem ile Ferit Azat Çölçınar'ın öldüğü belirlendi.Yaralanan B.A. (31), T.C.U. (22) ve M.K. (20), ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenazeler de aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.