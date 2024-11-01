Bir köpek saldırısı daha! Çocuk korku içinde...

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Esenyurt Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi.İddiaya göre, sokakta yürüyen bir çocuk başıboş iki sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpekler çocuğu bacağından ısırdıktan sonra kaçtı.Korku içinde çığlık atan çocuğun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.Hastaneye gitmek istemeyen çocuğun olay yerinde sendeleyerek ayrıldığı görüldü.Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Akşam 20.30 sularında dükkânda durduğu esnada köpek ve çığlık sesleri duyduğunu dile getiren esnaf Ramazan Özkaya, 'Bu köpekleri yaklaşık üç gündür burada görüyoruz. Dışarı çıktığımda köpeklerin bir çocuğa saldırdığını ve tuttuğunu gördüm. Biz de onun yanına gittik. Bacağına baktığımda köpek ısırığı vardı.' şeklinde konuştu.'BİR GÜN ÖNCE KARDEŞİME DE SALDIRDILAR'Çocuğun yaralı olduğunu belirten Özkaya, 'Olaydan sonra köpekler kaçtı. Hastaneye götürmek için ısrar ettik ama istemediğini ve annesinin yanına gideceğini söyledi. Çok korkmuştu. Kendisine su verdik ve gitti. Bu köpeklerin burada başıboş gezmesi hiç hoş değil. Bir gün önce kardeşime de saldırdılar. Biz burada olduğumuz için hemen müdahale etmiştik o yüzden ısıramadılar. Bu köpeklerin burada olması çocuklar için sakıncalı. Bununla ilgili bir çözüm istiyoruz.' ifadelerini kulandı.