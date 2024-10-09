Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Orta Doğu'daki gerilim sürerken geçtiğimiz hafta rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları​ bu hafta gerilemeye başladı. Ons altın uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 2 bin 606 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 3 milyon 62 bin liraya yükseldi.Serbest piyasada ise gram altın​ şu sıralar 2.883,60 TL'den, çeyrek altın​ ise 4.976,00 TL seviyesinden işlem görüyor.Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından anlık takip ediliyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler 'Altın fiyatları ne kadar?' diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını​ fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 9 Ekim 2024 çeyrek altın, yarım altın​ ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 2.882,88Satış 2.883,29Alış 4.919,00Satış 4.975,00Alış 9.808,00Satış 9.944,00Alış 19.617,00Satış 19.818,00Alış 2.616,33Satış 2.616,68