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Terör örgütü El Kaide'ye operasyon: 1 kişi İstanbul'da yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, silahlı terör örgütü El Kaide'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 2 şüpheli hakkında "yakalama kararı" çıkardı. Soruşturma kapsamında 1 kişi İstanbul'da gözaltına alındı. Diğer şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

Ekleme: 8.10.2024 - 12:01 Güncelleme: 8.10.2024 - 12:02 / Editör: Edin Uslu
Terör örgütü El Kaide'ye operasyon: 1 kişi İstanbul'da yakalandı
Terör örgütü El Kaide'ye yönelik İzmir merkezli soruşturma kapsamında 1 kişi İstanbul'da gözaltına alındı.

2 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, silahlı terör örgütü El Kaide'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 2 şüpheli hakkında "yakalama kararı" çıkarıldı.

Bu karar doğrultusunda harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüte eleman temin ettiği belirlenen 1 kişiyi İstanbul'da yakaladı.
Diğer şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Terör örgütü El Kaide'ye operasyon: 1 kişi İstanbul'da yakalandı