Terör örgütü El Kaide'ye operasyon: 1 kişi İstanbul'da yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, silahlı terör örgütü El Kaide'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 2 şüpheli hakkında "yakalama kararı" çıkardı. Soruşturma kapsamında 1 kişi İstanbul'da gözaltına alındı. Diğer şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.