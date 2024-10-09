Tehlike çanları çalıyor! O şehirler 2050’de sular altında kalacak...

Dünyanın dört bir yanında yaşanan çeşitli doğa olayları çeşitli endişelere sebep oluyorken yapılan bir araştırma sonucunda 2050 yılına kadar suların yutma tehlikesi ile karşı karşıya olan şehirlerde belli oldu.Climate Central Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli tarafından yapılan araştırma sonucunda yayınlanan rapor şaşkına çevirdi.Deniz seviyelerinin yükselişi o şehirleri tehdit eden iklim sorunlarının başında yer alırken yayınlanan rapora göre o şehirlerin 2050 yılına kadar sular altında kalma riski tüyler ürpertti.New Orleans, yılda yaklaşık 5 cm batıyor ve şehrin yaklaşık yüzde 50’si deniz seviyesinin altında. Körfez Kıyısı’ndaki deniz seviyesinin 30 yıllık ortalama yükselişi (35-46 cm) göz önüne alındığında, New Orleans ve Louisiana kıyısındaki komşu kasabalar, 2050 yılına kadar sular altında kalma riskiyle karşı karşıya.Muson mevsimi, bu Güney Asya şehri için su baskını riski oluşturuyor. Yeni araştırmalara göre, 2050 yılına kadar şehrin tamamı ve banliyöleri yıllık sel riski altında kalacak. Bu durum, daha fazla insanı etkileyecek ve kitlesel yerinden edilmelere yol açabilir.Bazı araştırmacılar, 2060 yılına kadar Miami’nin yüzde 60’ının su altında kalacağını öngörüyor. 2040 yılına gelindiğinde, deniz seviyelerinin 2000 yılındaki seviyelerden 25 ila 45 cm daha yüksek olması bekleniyor.2050 yılına gelindiğinde adanın yaklaşık yüzde 80’i yaşanamaz duruma gelebilir. Yükselen deniz seviyeleri hala büyük bir sorun oluşturuyor.Şanghay, Çin'in en zengin şehirlerinden biri olmasına rağmen son 100 yıldır çamura batma sorunuyla karşılaşıyor. 1921-2007 yılları arasında yılda ortalama 22,94 mm yağış alan şehirde, 2050 yılına kadar deniz seviyesinin 45-50 cm artması bekleniyor. Yangtze ve İnci Nehri deltaları, alçak kesimlerdeki yoğun nüfus nedeniyle taşkınlara karşı savunmasız.Birleşmiş Milletler’in hazırladığı bir rapora göre, 2050 yılına kadar Rio de Janeiro ve Santos'un yaklaşık yüzde 5'inin, sel baskınları nedeniyle sular altında kalma riski bulunuyor. Genişleyen taşkın alanlarında 70 milyondan fazla insan tehdit altında ve şehirde deniz seviyesinin 2050 yılına kadar 21 cm yükselebileceği öngörülüyor.Ho Chi Minh kentinin büyük bir kısmı, özellikle doğudaki Thu Thiem bölgesindeki düz, yoğun yapılaşmış bataklık alanları, su baskını riski altındadır. 2019 yılında şehrin yılda 16,2 mm hızla battığı ve 2050 yılına kadar Vietnam'ın güney eyaletlerinin çoğunun sular altında kalabileceği belirtilmiştir.Kuzey Denizi’ne dökülen Nene Nehri’nin yükselmesi, Peterborough ve çevresindeki Cambridgeshire’ın geniş alanlarını deniz seviyesinden etkileyecek. Deniz seviyesinin artışı ve kıyı taşkınları haritası, birçok bölgenin sel riskiyle karşılaşabileceğini öngörüyor.Amsterdam, batma tehlikesiyle karşı karşıya ve bu durum şaşırtıcı değil. Şehrin en düşük noktası deniz seviyesinin 6,7 metre altında bulunuyor. Hollandalılar selden korunma teknikleriyle tanınsalar da, deniz seviyeleri şu anda 20. yüzyıla göre iki kat daha hızlı yükseliyor.Şehir her yıl yaklaşık 2 mm batıyor ve bazı bölgeleri şiddetli sel riski nedeniyle su altında kalma tehlikesi taşıyor.Tayland’da nüfusun yüzde 10’undan fazlası 2050 yılında sular altında kalabilecek topraklarda yaşıyor. Kıyı şeridindeki bölgelerin bir kısmı su altında kalabilir.