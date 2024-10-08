Surdaki vahşette yeni gelişme! Katil Semih Çelik iki kızı katledip intihar etmişti: Görüntüdeki 3. kişinin sırrı çözüldü

Fatih Surlarında yaşanan kan dondurucu olayla ilgili yeni gelişme yaşandı.Önce kız arkadaşı Ayşenur Halil'i kendi evinde katleden Semih Çelik ardından surlara çağırdığı eski kız arkadaşı İkbal Uzuner'i vahşice öldürdü.Ardından da boğazına ip bağlayıp kendini surlardan aşağı bıraktı. Hayatına son verdi.Günlerdir ülke gündeminde yer alan kan donduran olayla ilgili. Çelik, surlardan tam atladığı sırada arkasında görülen kişinin kim olduğu merak konusu olmuştu.O görüntünün sırrı ortaya çıktı. Görüntüdeki kişinin Çelik'i ikna etmek üzere suralra çıkan müzakereci polis memuru olduğu öğrenildi. Polis yukarı çıkıp tam hamle yapmaya çalışırken Çelik'in kendini aşağı bıraktığı öğrenildi.Öte yandan SABAH, vahşetin yaşandığı surlara çıkış noktalarını ve çevresini görüntüledi. Surların bir bölümü metruk ve kontrolsüz fakat olaydan sonra 24 saat boyunca polis kontrolünde bulunuyor.Polis araçları sürekli olarak çift cadde boyunca devriye atıyor ve olay yerinin çevresinde iki ekip bekliyor.Çevre esnaf ve mahalle sakinleri zaman zaman söz konusu surlara bazı madde bağımlılarının, çocukların, gençlerin ve evsizlerin çıktığını dile getiriyor.Vatandaşlar, çıkışı zor ve riskli olan surlara çıkış noktalarının tamamen kapatılmasını talep ettiklerini ifade ediyor.Mevlana Kapı'da restorasyon çalışmaları süren surların, olayın yaşandığı Edirnekapı Bölgesi'nin de geçmişte restore edildiği fakat bazı çökmeler nedeniyle surlara yeniden bazı çıkış noktaları açıldığı ifade ediliyor.Mevlana Kapı başta olmak üzere bazı noktaların restorasyon işlemlerinin tamamlanmasının ardından belirli saatlerde ziyarete açıldığı vurgulanırken, surlarındaki olay yerinin olduğu bölgeye giriş ve surlara çıkmak tamamen yasak...Surların yasak noktalarına sensörler yerleştirilmesi ve sensörlerin uyarı vermesinin ardından konulacak güvenlik kameraları veya güvenlik güçlerinin aracılığıyla surların 24 saat esasına göre izlenmesi gerektiği de vurgulanıyor.Fatih Kara Gümrük Mahallesi'ne komşu olan ve surların bitişiğinde Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) kadar uzanan Kale Boyu Caddesi'nde geçmişte tel örgütlerle kapatılan ve bazı noktaları halen tel örgülerle kapalı olan surlara bazı çıkış noktaları var.Tel örgülerin bazı bölümler koparılmış veya eğilmiş... Bazı demir parmaklıklar da kırılmış ve bir insanın rahatlıkla geçeceği boşluklar var. Düşme riski de bulunan bu noktalar için önlem alınmasının şart olduğu belirtiliyor.Bir bölümünde restorasyon çalışması olan Edirnekapı Surları'nın bazı bölümlerine alüminyum bariyerler konulmuş fakat bir insanın rahatlıkla girebileceği boşluklar var.Bazı noktalara ise demir parmaklıklar yapılmış fakat bu noktalara da bir insanın tırmanması oldukça kolay... Çünkü parmaklıklar merdiven kıvamında...Surların Vatan Caddesi'ne yakın tarafındaki alüminyum bariyere sprey boya ile 'Giriş var, çıkış yok' yazılmış... Tehlike işte burada başlıyor. Çökme, yıkım ve döküntülü alanlardan dolayı çok sayıda çıkış noktası olan surlarda çöpler ve yaşam malzemeleri de var. Bazı noktalarında ateş de yakılan surların duvarları isli...Surların bazı noktaları yine döküntülerden ve yıkımlardan ötürü basamak basamak doğal birer merdivene dönüşmüş durumda...Adeta ölüme giden tarihi ve doğal merdivenler haline dönüşmüşler. Bazı noktalar ise hiç kapatılmamış... Taşların kaldırımlara düşmemesi için ve tırmanmak tehlikeli olduğu için çıkılmasın diye belirli bölgeler halen tel örgülerle çevrili...Çifte cinayeti işleyen katil Semih Çelik ve vahşice öldürdüğü İkbal Uzuner'in, surların Edirnekapı; yani Fatih Fevzi Paşa Caddesi yönündeki olayın yaşandığı noktaya çıktıkları nokta da Sabah gazetesi tarafından görüntülendi.