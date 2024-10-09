ABD ile İsrail arasında İran restleşmesi... Netanyahu ziyareti engelledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ABD ziyaretini engellemesi iki ülke arasındaki iplerin daha da gerilmesine yol açtı. ABD medyası, İsrail, İran'a yapacağı misilleme saldırısının detaylarını Biden yönetimi ile paylaşmadığını iddia etti. Washington Post'ta yer alan haberde iptal kararının ABD ile İsrail arasındaki gerilimi gösterdiği belirtildi. Yaklaşık 50 gündür görüşmeyen Biden ve Netanyahu'nun bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirmesi bekleniyor.

İsrail basınında çıkan haberlerde, Gallant'ın yarın yapacağı bir günlük Washington ziyaretinin bilinmeyen bir tarihe ertelendiği belirtildi.Gallant'ın ziyaretinin Netanyahu'nun öne sürdüğü şartlar nedeniyle ertelendiği ifade edildi.Savunma Bakanı Gallant'ın İsrail'in İran'ın füze saldırısına vereceği karşılığı görüşmek için bu akşam ABD'ye hareket etmesi planlanıyordu.İsrail basını, Netanyahu'nun kendisinin ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda konuşmadan ve İsrail Güvenlik Kabinesinin İran'a verilecek yanıta onay vermeden Gallant'a ABD'ye gitmemesini söylediğini yazmıştı.Washington Post gazetesi, İsrail Savunma Bakanı Gallant'ın ABD ziyaretinin aniden iptal edilmesinin iki yakın müttefik arasındaki gerginliğin işareti olduğunu savundu.Haberde, Netanyahu'nun uzun süredir Biden'a ulaşmaya çalıştığı ancak bunu başaramadığı belirtildi.Biden ise İsrail konusundaki duruşu ve sürekli silah tedariki nedeniyle kendi partisi içinden bile eleştirilerle karşı karşıya.Biden yönetimi İsrail'in İran'a vereceği yanıtta bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyecek bir adımdan kaçınmasını istiyor.Ancak şimdiye kadar askeri planlarını ABD'den saklayan İsrail'in bundan sonra ne yapacağı belirsizliğini koruyor.